Il pilota spagnolo ha corso con la scuderia francese dal 2003 al 2006, è tornato per due anni tra il 2008 e il 2009 e nel 2021 guiderà per la terza volta la monoposto della Régie.

Alonso e Renault F1: una lunga storia d’amore

La storia d’amore tra Fernando Alonso e la Renault inizia nel 2002 quando il pilota spagnolo – dopo aver debuttato in F1 con la Minardi – viene chiamato a ricoprire il ruolo di collaudatore per la scuderia francese.

Per l’esordio in gara con la Régie bisogna attendere invece il 2003. Il pilota iberico impiega pochissimo tempo a farsi notare nel Circus: al secondo GP in Malesia diventa il più giovane poleman di sempre mentre in Ungheria conquista il record di più giovane vincitore di un Gran Premio di F1. Una stagione sorprendente, terminata con una vittoria, quattro podi totali e risultati migliori di quelli del compagno, il nostro Jarno Trulli.

Nel Mondiale F1 2004 le cose vanno ancora meglio – quarto in campionato anziché sesto e più veloce dei due coéquipier: Trulli e il canadese Jacques Villeneuve – pur senza vittorie (compensate con quattro podi).