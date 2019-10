Rallylegend 2019: il programma, gli orari, le auto e i piloti

Rallylegend 2019 – in programma a San Marino dal 10 al 13 ottobre – è un appuntamento da non perdere per gli appassionati di rally e della storia del WRC.

Di seguito troverete una guida completa di Rallylegend 2019: programma, orari delle prove speciali, auto, piloti e prezzi dei biglietti. Per maggiori informazioni consultate il sito ufficiale.