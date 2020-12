Mondiale F1 Costruttori – La regola del 1979 che ha penalizzato solo la McLaren

Per vent’anni (dal 1958 al 1978) i punti per il Mondiale Costruttori in F1 sono stati assegnati come in MotoGP: premiando esclusivamente la monoposto piazzata meglio.

Una regola che cambiò nel 1979, anno in cui fu deciso di tenere conto dei risultati ottenuti da entrambe le vetture.

Questo metodo non ha portato grosse rivoluzioni in Formula 1: solo in tre stagioni, infatti, il titolo Marche è andato a una scuderia diversa da quella che avrebbe vinto prima della modifica.

Tre stagioni in cui curiosamente ci ha rimesso sempre e solo la McLaren…